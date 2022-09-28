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تعرف على مميزات التأشيرة التعليمية لطلاب الجامعات والباحثين
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تعرف على مميزات التأشيرة التعليمية لطلاب الجامعات والباحثين

تعرف على مميزات التأشيرة التعليمية لطلاب الجامعات والباحثين

تعرف على مميزات التأشيرة التعليمية لطلاب الجامعات والباحثين
٠٩:٣٥:٣٢ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم، أهم ملامح التأشيرة التعليمية؛ التي تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين، لمرحلة الدراسة الجامعية.

أهداف التأشيرة التعليمية

1- استقطاب المواهب المتميزة

2- رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار

3- تقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جذابة

4- رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية الوطنية عالميا

5- زيادة إسهام المملكة في نشر قيمة الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية

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المستفيدون من التأشيرة التعليمية

  • الباحثون والباحثات
  • الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية
  • الأساتذة والأكاديميون الدوليون

مزايا التأشيرة التعليمية

  • تخدم الطلبة من 160 دولة
  • تسجيل البيانات بـ9 لغات
  • ربط الطلبات مع الجهات ذات العلاقة
  • تسهيل إجراءات الالتحاق بالدراسة في المملكة
  • لا يحتاج الطالب الدولي إلى كفيل

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لأغراض الدراسة والبحث العلمي.

 التأشيرة طويلة المدى:

ونص قرار مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة تعليمية “طويلة المدى”، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء، وذلك لأغراض: “الدراسة الأكاديمية والزيارة البحثية”.

 التأشيرة قصيرة المدى:

كما نص على استحداث تأشيرة تعليمية “قصيرة المدى” تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض: “دراسة اللغة والتدريب والمشاركة في البرامج القصيرة وبرامج التبادل الطلابي”.

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