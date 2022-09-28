بعد تسرب الغاز منه.. كل ما تريد معرفته عن خط نورد ستريم

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تسبب تسريب الغاز من خط نورد ستريم، الذي يوصل الغاز الروسي لقارة أوروبا، في توقف العمل، وإحداث أضرار في أوروبا، جراء نقص إمدادات الغاز، أثناء الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

ما هو خط نورد ستريم

هو الخط الرئيس الذي يمد أوروبا بالغاز، يمتد من روسيا إلى شمالي ألمانيا، وهو مملوك لشركة غازبروم الروسية، تم إنشاؤه في عامي 2011-2012 وتم افتتاحه في 8 أكتوبر 2012.

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ويعتبر نورد ستريم أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 1,222 كم ليربط بين مدينة فيبورك الروسية وكرايفس‌ڤالد الألمانية عبر قاع بحر البلطيق.

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حجم الأضرار في نورد ستريم

قالت هيئة الطاقة الدنماركية: إن فقاعات الغاز المتسرب من “نورد ستريم” وصلت إلى سطح المحيط في مساحة شاسعة، مشيرة إلى أن حجم الغاز المتسرب من “نورد ستريم” يشير إلى أن الضرر في خط الأنابيب “كبير جدًا”.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنه لا تأثير على الوضع الأمني نتيجة تسريب خط أنابيب “نورد ستريم”، وأنها تعمل على تحليل التأثير المناخي المتوقع لتسريب الغاز.

وأشارت الشركة المشغلة لـ”نورد ستريم”، إلى أن الدمار الذي لحق بالخط غير مسبوق، ومن المستحيل حاليًا إحصاء الأضرار الناجمة عن ذلك.

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تسريب خط نورد ستريم

وكانت السلطات الدانماركية والسويدية أعلنت، اليوم، رصد تسربين للغاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وكذلك في خط “نورد ستريم 2”.

وجرى تحديد إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدانماركية والأخرى في المنطقة التابعة للسويد، وهذان الخطان ليسا في الخدمة بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أنهما يحتويان على غاز.

أهمية نورد ستريم يمتد خط أنابيب نورد ستريم 1 على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ، إلى شمال شرق ألمانيا.

وقد افتتح منذ 10 سنوات ويمكنه نقل نحو 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميا كحد أقصى من روسيا إلى ألمانيا.

تمتلك خط نوردستريم وتديره شركة نوردستريم أي جي Nord Stream AG، والتي تمتلك شركة غازبروم الروسية التابعة للدولة معظم أسهمها.

وكانت ألمانيا قد وافقت أيضا على بناء خط أنابيب موازٍ هو – نورد ستريم 2 – لكن توقف العمل به قبل وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا.

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