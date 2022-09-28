«أمواج عاتية».. اقتراب إعصار إيان من سواحل فلوريدا (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظة اقتراب الإعصار “إيان” من السواحل الغربية لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر الفيديو وجود أمواج عاتية في البحر بشكل مخيف في وقت تتوقع فيه السلطات تسبب الإعصار في خسائر مادية كبيرة.

من جهته، قال متخصص في تصميم نماذج الحوارث إنه من المتوقع أن تتراوح الأضرار الناجمة عن إعصار إيان بين 60 و70 مليار دولار.

وأوضح “تشاك واتسون” مصمم نماذج الكوارث في شركة “إنكي ريسيرش”، أن إعصار إيان قد يسبب خسائر مالية غير مسبوقة، منذ إعصار أندرو الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية قبل 30 عامًا، حسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

الإعصار سيضرب المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا



ووفق التوقعات سيضرب إعصار “إيان” المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعد الإعصار سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتسبب إعصار أندرو في دمار واسع النطاق في ولاية فلوريدا خلال عام 1992، حيث خلف ما يقرب من عشرين حالة وفاة آنذاك.

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