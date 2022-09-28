شركة الخطوط السعودية للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في ( الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:

– مندوب مبيعات Salesperson

المسؤوليات الوظيفية:

التأكد من نظافة المحل وعدادات العرض والمنتجات في جميع الأوقات.

السعي بنشاط لإرضاء العملاء ومساعدتهم دائمًا في المتجر.

قم بزيادة المبيعات من خلال المعرفة بالمنتج والحماس الذي يحركه السوق وتحقيق أهداف المبيعات

الترحيب بالعملاء والتعامل مع أي وجميع أسئلة العملاء حول المنتجات المعروضة والبدائل المتاحة.

بيع البضائع والخدمات.

أظهر جودة المنتج ورائحته باستخدام أدوات اختبار المنتج.

إنشاء علاقات ثقة مع العملاء.

توفير السجلات التاريخية عن طريق الاحتفاظ بسجلات في المنطقة ومبيعات العملاء.

الحفاظ على السلوك المهني والتفاعل بأدب مع جميع الموظفين والعملاء ، وممارسة سياسات الشركة.

الحفاظ على علاقات متفوقة مع جميع موظفي المطار الخارجيين.

مهارات مطلوبة:

خدمة عملاء ممتازة مع مهارات اتصال وتواصل قوية.

معرفة المنتج في واحدة على الأقل من الفئات التالية (العطور ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والألعاب)

مهارات الرياضيات العامة (حساب الخصومات ، التغيير ، إلخ.)

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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