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مأساة تهز الأردن.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة بأبشع طرق الموت
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مأساة تهز الأردن.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة بأبشع طرق الموت

مأساة تهز الأردن.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة بأبشع طرق الموت

مأساة تهز الأردن.. أب ينهي حياة أطفاله الثلاثة بأبشع طرق الموت
٠٨:٤٨:٠٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اهتزت الأردن اليوم الأربعاء على وقع مأساة حقيقية، عندما أقدم رجل على إشعال النار في منزله الذي يضم زوجته وأطفاله الثلاثة.

وأسفرت الجريمة عن مقتل الأطفال الثلاثة حرقًا بشكل مروع، فيما أصيب هو وزوجته بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

الجريمة شهدتها منطقة وادي الرمم، حيث تلقت غرفة عمليات الأمن العام بالأردن، إخطارا بالواقعة، وتحركت الأجهزة المختصة على الفور تجاه موقع الحادث.

وحسب إعلام محلي، فإن الضحايا هم طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر من زوجته الحالية، وطفلين بعمر 5 و9 سنوات من زواج سابق، ونقلت فرق الإسعاف جثث الأطفال الثلاثة إلى مستشفى البشير.

فيما لا يزال الأب وزوجته على قيد الحياة، إلا أن حالتهما حرجة، ويتلقيان العلاج داخل المستشفى.

وبدأت نيابة محكمة الجنايات الكبرى التحقيق في الحادث، وتبين أن الأب من أرباب السوابق ومن متعاطي المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أسباب جريمة الأب، مشيرة إلى وقوع خلافات بينه وبين زوجته، الأمر الذي دفعه لسكب مادة البنزين على محتويات الشقة وإشعال النار أثناء نوم بقية أفراد الأسرة.

الاردن- عناصر من الشرطة

الكلمات الدلالية:
الأردن جريمة قتل حرق منزل مقتل ثلاثة أطفال

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