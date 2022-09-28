العراق.. قرار عاجل ردًا على قصف إيران لإقليم كردستان

تواصل- فريق التحرير:

أدانت وزارة الخارجية العراقية، بأشد العبارات الاستهداف المدفعي والصاروخي والجوي من قبل الجانب الإيراني لإقليم كردستان، معلنة عن قرار عاجل باستدعاء السفير الإيراني.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية د. أحمد الصحاف : سيتم استدعاء السفير الإيرانيّ في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مُذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المُستمرة.

وأكدت الخارجية العراقية في بيان رسمي أنها تدين بـ”أشد العبارات الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى، في تطور خطير يهدد أمن العراق وسيداته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين”.

وتابعت الوزارة في بيانها بالقول: “إن هذه الأعمال الاستفزازية أحادية الجانب تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر”.

وأضافت الخارجية العراقية بالقول: “تتابع وزارة الخارجية عن كثب تطورات القصف المتتابع، وتجدد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية، وتؤكد الوزارة أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية”.

وزارة الخارجيَّة تُدينُ وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيرانيّ، الذي طالَ أربع مناطق في إقليم كردستان #العراق pic.twitter.com/FpS231WI4y — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 28, 2022

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