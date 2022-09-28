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بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

بأكثر من مليار دولار.. واشنطن تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
٠٨:٠٨:٣٥ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في مواجهة روسيا، حيث تجهز حزمة أسلحة جديدة بتكلفة تتجاوز مليار دولار.

أنظمة هيمارس

وتشمل الحزمة الجديدة، أنظمة هيمارس الصاروخية، وذخائرها، وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

ومن ناحية أخرى، تجهز واشنطن عقوبات جديدة على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك.

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فيما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاستفتاءات التي جرت في بعد المناطق التابعة لأوكرانيا بهدف الانفصال عنها، والانضمام إلى الاتحاد الروسي، وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبدا.

مطالب بزيادة الدعم

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس بايدن على قرار إيجابي اتخذ بالفعل”.

وتحظى كييف تحظى بدعم كبير من أمريكا فبعد الدفع بمنظومة الصواريخ “هيمارس”، تأتي الآن منظومة الدفاع الجوي “ناسماس” بإمكانات فائقة، وقدرات كبيرة.

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