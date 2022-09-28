15 دولة أوروبية تطالب بتحديد أسعار الغاز

تواصل – وكالات:

دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، عبر وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.

رسالة عاجلة

وبعثت الدول الـ15 برسالة إلى مفوضة الطاقة، كادري سيمسون، دعت من خلالها إلى وضع حد أقصى لسعر للغاز، ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج – مثل الواردات من روسيا ومن دول أخرى – وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.

ولم توضح الرسالة بالتفصيل الكيفية التى سيكون عليها هذا الحد الأقصى للسعر، حسب وكالات أنباء.

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الدول الموقعة

وترى الدول الـ15 في الرسالة، أن وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية.

ووقعت على الرسالة دول: بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز، إلا أن الاجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب المفاجئة وغير المتوقعة، والحد من الطلب.