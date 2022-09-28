لمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة في «البريد»

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أعلنت مؤسسة البريد (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– مدير مشاريع التحول Transformation Projects Director

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

درجة البكالريوس في تخصص ذا صلة

سنوات الخبرة الحد الأدنى: 8 سنوات

مراقبة العمليات الجارية لمشاريع التحول والمبادرات الإستراتيجية من خلال التقارير المتريّة والتحليل وتحديد الفروق من خطط المشروع.

توجيه تيسير المواءمة الفعالة وإعداد التقارير لمشاريع التحول عبر SPL ، والتأكد من أن التنفيذ يتم في جميع الأوقات ضمن الجداول الزمنية المحددة والجودة والميزانيات.

ضمان الامتثال لخطط تنفيذ المشروع للبرامج المدارة من أجل ضمان التنفيذ المربح وعائد النتائج المطلوبة.

تحديد وتقييم وتخفيف الجوانب المختلفة للمخاطر المقدمة في مشاريع التحول للمساعدة في إنشاء طرق وقائية للمخاطر وتجنب التأخير / التكلفة المضافة.

الإشراف على عمل المستشارين الخارجيين بشكل مستمر وطوال دورة حياة مشاريع التحول والمبادرات الاستراتيجية لضمان الاستفادة المثلى من الدعم الخارجي وتحقيق عائد مرتفع على الاستثمار من الخدمات الاستشارية.

إدارة تنفيذ المشاريع عبر القطاعات لضمان الامتثال والمواءمة مع أهداف SPL الاستراتيجية والمعايير والجداول الزمنية ، وضمان تقديم التقارير المناسبة إلى أصحاب المصلحة المعنيين.

عن سبل

مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة مع تقديم حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية.

كما تعمل على تمكين برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية،

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم (اضغط هنا)