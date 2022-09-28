وظائف جديدة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية .. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

خبير الصيانة

محلل نظم معلومات الموارد البشرية

رئيس قسم التسويق والاتصالات للركاب

أخصائي إدارة المواهب والأداء

قائد فريق الصيانة.

خبير عمليات الشبكات.

محلل أول إدارة الموهب.

مهندس أول التصميم المدني.

رئيس قسم التحليل المالي والاقتصادي.

محلل مراجعة حسابات الشركات.

مدقق البنية التحتية والعمليات.

أخصائي تسويق وخدمات الشحن.

وغيرها…

عن الشركة :

الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، وتتولى الشركة مسؤوليات تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها وإدارتها بالكفاءة اللازمة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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