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مفاجأة كبرى.. ما هي السيارة التي أصبحت الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح؟
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مفاجأة كبرى.. ما هي السيارة التي أصبحت الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح؟

مفاجأة كبرى.. ما هي السيارة التي أصبحت الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح؟

مفاجأة كبرى.. ما هي السيارة التي أصبحت الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح؟
٠٧:٥٣:١٥ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

في مفاجأة كبرى، كشف تقرير عن السيارة الأعلى مبيعًا وتحقيقًا للأرباح خلال الآونة الأخيرة، والتي وصفها التقرير بأنها ليست علامة تجارية لمركبة فاخرة أو تتميز بأدائها القوي.

وأوضح التقرير وفقًا لموقع Edmunds.com ، أنها سيارة ماركة ” كيا”، وهي علامة السيارات الكورية الجنوبية التي يُنظر إليها عادةً على أنها شراء ذو قيمة.
تُباع سيارات كيا وسيارات الدفع الرباعي بزيادة بحوالي 6٪ عن سعرها الملصق في المتوسط، وذلك فقًا لبيانات من الموقع المذكور.
وتابع: احتلت هوندا، هيونداي، والعلامة التجارية الفاخرة لسيارات الدفع الرباعي لاند روفر، المرتبة الثانية بنسبة 4٪ أعلى من سعر الملصق في المتوسط.

تمتلك لاند روفر من حيث القيمة بالدولار أعلى هوامش ربح، حيث يدفع العملاء في المتوسط 3686 دولارًا أعلى من سعر الملصق، وفقًا لموقع Edmunds.com.
لكن متوسط سعر شراء سيارة لاند روفر في الولايات المتحدة يزيد عن 94000 دولار.
حتى على أساس القيمة بالدولار، لا تزال كيا تحتل المرتبة الثانية بين جميع موديلات السيارات في أمريكا، حيث يدفع العملاء في المتوسط 2183 دولارًا علاوة على الملصق. هذا ملاحظ بشكل خاص لأن متوسط سعر شراء كيا كان حوالي 36000 دولارًا.

أسباب هذه التصنيف

1- إنه شهادة على ما وجده العملاء منذ فترة طويلة في سيارات كيا وسيارات الدفع الرباعي قيمة جيدة للدولار.

2- كما هو الحال مع موديلات السيارات الأخرى، فإن وكلاء كيا شركات مستقلة يمكنها تحديد أسعارها الخاصة. ولكن من الواضح أن قوتهم التسعيرية قد استفادت من قرارات كيا أمريكا المتعلقة بالتسويق ومجموعة المنتجات.
3- كيا تبيع عددًا كبيرًا نسبيًا من طرازات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل. مع تزايد القلق بشأن ارتفاع أسعار الوقود.
و تتمتع هذه الأنواع من المركبات بهوامش ربح أعلى بكثير، في المتوسط من المركبات الأخرى التي تعمل على الوقود.

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