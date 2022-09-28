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النفط يصعد 3% بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية
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النفط يصعد 3% بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية

النفط يصعد 3% بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية

النفط يصعد 3% بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية
٠٨:١٤:٥٣ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد تراجع شهدته أسعار النفط، في أولى الجلسات المبكرة صباح اليوم الأربعاء، بنسبة 1%، تغير الحال بعد صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، لتعاود الأسعار الارتفاع بنسبة 3%.

أسعار النفط الآن

قفز خام نايمكس عقب صدور البيانات في حدود 3% وصولا إلى مستويات قرب الـ 81 دولار، بينما انخفض في التعاملات المبكرة إلى مستويات 76.55 دولار.

وفي المقابل، زاد خام برنت القياسي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وعقب صدور البيانات في حدود 2.5% وصولا إلى مستويات قرب الـ 87 دولار للبرميل مقابل 82.9 دولار في التعاملات المبكرة.

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بيانات المخزون تخالف التوقعات

وجاءت بيانات مخزون النفط الأمريكية مخالفة للتوقعات، حيث انخفضت بواقع 0.215 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاع المخزونات في حدود 0.443 مليون برميل ومقابل زيادة فعلية في الأسبوع قبل الماضي بواقع 1.142 مليون برميل.

فيما عزز من اشتعال الأسعار، تراجع مخزونات البنزين، على النقيض من التوقعات بارتفاعها في حدود 0.709 مليون برميل، بينما جاءت القراءة الفعلية لتكشف تراجع المخزونات بواقع 2.422 مليون برميل مقابل زيادة فعلية في الأسبوع قبل الماضي بواقع 1.569 مليون برميل.

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