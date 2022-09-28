تسريبات حول «آيفون 15» بديلا لـ«برو ماكس»

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أفصحت مواقع متخصصة في مجالات التقنية، أن شركة “أبل” تعمل على Iphone 15 Ultra وسيصدر العام المقبل، ومن المتوقع أن يحل مكان Pro Max.

تسريبات آيفون 15

وظهرت مؤخرا، تسريبات حول شكل وإمكانات “آيفون 15 ultra” الذي من المتوقع أن يأتي بكاميرا أمامية مزدوجة، وليس هناك معلومات متاحة عن الكاميرا الأمامية الثانية وطريقة عملها، حسب “sawtbeirut”.

وأوردت التسريبات أيضا أن أيفون 15 Ultra سيبدأ بسعة داخلية مساحتها 256GB، كما يتوقع أن تتبنى الشركة USB-C في هواتف العام المقبل.

في المقابل، سيتضمن أيفون 15 Pro كاميرا أمامية واحدة، و128GB سعة داخلية، وعلى غرار أيفون Ultra، قد يتحول نموذج أيفون 15 Pro الى USB-C.

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وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت شركة “أبل” العملاقة الأمريكية في صناعة الأجهزة الإلكترونية عن أحدث إصداراتها من أجهزة الهواتف المحمولة، وسماعات Airpods.

وانخفضت مشتريات سلسلة آيفون 14 خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفرها في الصين بنسبة 11% عن سابقتها في العام الماضي، وفقًا لمذكرة Jefferies الصادرة يوم الإثنين.