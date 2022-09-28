الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة كبرى.. ما هي السيارة التي أصبحت الأكثر مبيعًا وتحقيقًا للأرباح؟
تسريبات حول «آيفون 15» بديلا لـ«برو ماكس»
فيروس متخفي.. تحذير من مرض خطير يسبب العقم
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن كورونا .. لهذا السبب يصيب هؤلاء الأشخاص دون غيرهم
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع
الكويت تعلن استمرار البحث عن «القرش»: لابد من إبعادها 5 كيلو مترات

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تسريبات حول «آيفون 15» بديلا لـ«برو ماكس»

تسريبات حول «آيفون 15» بديلا لـ«برو ماكس»

تسريبات حول «آيفون 15» بديلا لـ«برو ماكس»
٠٧:٤٦:١٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أفصحت مواقع متخصصة في مجالات التقنية، أن شركة “أبل” تعمل على Iphone 15 Ultra وسيصدر العام المقبل، ومن المتوقع أن يحل مكان Pro Max.

تسريبات آيفون 15

وظهرت مؤخرا، تسريبات حول شكل وإمكانات “آيفون 15 ultra” الذي من المتوقع أن يأتي بكاميرا أمامية مزدوجة، وليس هناك معلومات متاحة عن الكاميرا الأمامية الثانية وطريقة عملها، حسب “sawtbeirut”.

وأوردت التسريبات أيضا أن أيفون 15 Ultra سيبدأ بسعة داخلية مساحتها 256GB، كما يتوقع أن تتبنى الشركة USB-C في هواتف العام المقبل.

في المقابل، سيتضمن أيفون 15 Pro كاميرا أمامية واحدة، و128GB سعة داخلية، وعلى غرار أيفون Ultra، قد يتحول نموذج أيفون 15 Pro الى USB-C.

اقرأ أيضا:

كيف خيّب «آيفون 14» آمال عملاق التكنولوجيا «آبل»؟

وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت شركة “أبل” العملاقة الأمريكية في صناعة الأجهزة الإلكترونية عن أحدث إصداراتها من أجهزة الهواتف المحمولة، وسماعات Airpods.

وانخفضت مشتريات سلسلة آيفون 14 خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفرها في الصين بنسبة 11% عن سابقتها في العام الماضي، وفقًا لمذكرة Jefferies الصادرة يوم الإثنين.

الكلمات الدلالية:
آيفون 14 آيفون 15 ultra تسريبات تقنية شركة أبل

مواد ذات صلة

المزيد
بالانفوجراف.. 5 نصائح لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت

بالانفوجراف.. 5 نصائح لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت

٠٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ٠٧ أغسطس ٢٠١٨
«جوجل» تطور شريحة تتعرف على الوجوه والأشياء المحيطة

«جوجل» تطور شريحة تتعرف على الوجوه والأشياء المحيطة

٠٢:٢٨ م، السبت، ٣٠ يناير ٢٠١٦
3 مواقع تقنية جديدة ينبغي زيارتها

3 مواقع تقنية جديدة ينبغي زيارتها

١١:١١ م، الخميس، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧
تصرف يرتكبه معظم مستخدمي «آيفون».. يدمر البطارية

تصرف يرتكبه معظم مستخدمي «آيفون».. يدمر البطارية

٠٧:٠٣ م، الأثنين، ١٩ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *