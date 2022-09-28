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فيروس متخفي.. تحذير من مرض خطير يسبب العقم

فيروس متخفي.. تحذير من مرض خطير يسبب العقم

فيروس متخفي.. تحذير من مرض خطير يسبب العقم
٠٧:٤٠:٤٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أطلق أطباء تحذيرًا من أن بكتيريا “الميكوبلازما التناسلية ” تنتشر بشكل خفي، مسبّبة مشكلات صحية قد تصل إلى العقم.

وحذّر مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من ارتفاع “خارج السيطرة” في الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

ما هي الميكوبلازما التناسلية؟

هي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وقد تسبّب الألم، والنزيف، والتوّرم، وتمّ ربطها بالعقم والإجهاض.
ومع هذا، لم يتوفر أول اختبار لها في الأسواق حتى عام 2019، الأمر الذي ساهم في عدم تشخيص أو علاج العديد من الحالات.

وقالت الدكتورة إيرين ستافورد الأستاذة المساعدة في طب الأم والجنين في كلية ماكغفرن الطبية في هيوستن الأمريكية، لموقع “إن بي سي” الأمريكي: إن “ازدياد حالات الإصابة بالبكتيريا أمر مقلق”، داعية لإجراء المزيد من الأبحاث والاختبارات.

مضاعفات خطيرة على الجنسين

وعلى غرار الكلاميديا والسيلان، تكون الإصابة بالبكتيريا من دون أعراض، ولكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

وبالنسبة للنساء، ترتبط الإصابة بتورّم عنق الرحم، ومرض التهاب الحوض، والإجهاض، والولادة المبكرة، والعقم. أما بالنسبة للرجال، يمكن أن تسبّب الإصابة التهاب الإحليل، وتورّم وتهيّج مجرى البول.

الكلمات الدلالية:
العقم الميكوبلازما التناسلية صحة وتوعية مرض خطير

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