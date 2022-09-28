دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن كورونا .. لهذا السبب يصيب هؤلاء الأشخاص دون غيرهم

تواصل – فريق التحرير :

أظهر الباحثون من جامعة “روكفلر” أن الفئران ذات المتغيرات الجينية المرتبطة سابقاً بمرض ألزهايمر كانت أكثر عرضة لخطر الموت عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.

وتتوافق هذه النتيجة مع التحليل الذي تم إجراؤه بأثر رجعي، والذي كشف أن المرضى الذين لديهم نفس المتغيرات الجينية، كانوا أكثر عرضة للوفاة طوال الوباء، ونظراً لأن 3% من سكان العالم يمتلكون هذه المتغيرات الجينية، فقد تكون للنتائج آثار على مئات الملايين من الأفراد على مستوى العالم.

بعض الأمراض تزيد من خطر حدوث نتائج ضارة

من جهته، قال سهيل تافازوي، الأستاذ بجامعة “روكفلر”، والباحث الرئيسي بالدراسة، إن “العمر والجنس وبعض الأمراض مثل السكري تزيد من خطر حدوث نتائج ضارة عند الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا المتغير الجيني الشائع المرتبط بوفيات كوفيد-19”.

وفي دراسات سابقة، درس مختبر تافازوي جيناً يسمى “APOE” يمنع انتشار الورم الميلانيني، وينظم الاستجابات المناعية المضادة للورم، حيث بدأ مع فريقه البحثي في النظر إلى أشكاله المختلفة عن كثب.

ووجد تافازوي وفريقه أن معظم الناس لديهم شكل يسمى “APOE3″، لكن 40% من السكان يحملون نسخة واحدة على الأقل من متغير “APOE2” أو “APOE4″، ويُنتج الأفراد المصابون بـ”APOE2” أو “APOE4” بروتينات تختلف عن البروتين المنتج بواسطة الحاملين لمتغير “APOE3″، وذلك نتيجة للاختلاف في واحد أو اثنين من الأحماض الأمينية.