«النقل» تطلق 62 خدمة إلكترونية في القطاع البحري

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أطلقت الهيئة العامة للنقل 62 خدمة إلكترونية للمنشآت والأفراد المستفيدين من خدمات النقل البحري ضمن بوابة نقل الإلكترونية لتمكينهم من التقديم وبدء ممارسة أعمالهم في بوابة واحدة تضم جميع خدمات النقل البري والبحري دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة أو مراكز الخدمة المعتمدة.

وتم إدراج 42 خدمة مخصصة للسفن البحرية و15 خدمة للوحدات البحرية بالإضافة لـ 5 خدمات تتعلق بسجل الخدمة البحرية.

جهود التطوير وتمكين المستفيدين

وبينت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل جهودها التطويرية والهادفة إلى تمكين المستفيدين من الحصول على خدماتها بشكل أسهل وأسرع، وبما يضمن تعزيز عملية التكامل والترابط بين أنظمة الهيئة والجهات الأخرى، والذي سينعكس بدوره على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة حوكمتها، وتحسين تجربة المستخدمين والمستفيدين من هذه الخدمات.

ولتعزيز التواصل بين المتخصصين وللاستفادة من كافة الخدمات المتاحة تدعو الهيئة الراغبين بذلك بزيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa وللاستفسار بشكل مباشر يمكن للمستفيدين الاتصال بالرقم الموحد للهيئة: 19929.

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المؤتمر البحري

ويأتي ذلك ضمن انطلاق المؤتمر السعودي البحري في دورته الثالثة تحت رعاية سمو نائب أمير منطقة الشرقية وبحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ومن ضمن الحضور أيضا رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال الحريري ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، للحدث الإستراتيجي الأكثر أهمية للقطاع البحري واللوجستي علـى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أهم الموضوعات المتخصصة في المجال البحري واللوجستي وجلب فرص الاستثمار داخل المملكة وخارجها.