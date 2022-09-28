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أمير الباحة يسلم مجموعة من الوحدات السكنية لعدد من مستفيدي الجمعيات

أمير الباحة يسلم مجموعة من الوحدات السكنية لعدد من مستفيدي الجمعيات

أمير الباحة يسلم مجموعة من الوحدات السكنية لعدد من مستفيدي الجمعيات
٠٥:٥٩:٥٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر بمحافظة العقيق وجمعية أكناف لرعاية الأيتام، بالإضافة إلى تكريم الجمعيات الشريكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة، المدير العام لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس محمد المعاوي وعددًا من ممثلي الجمعيات.

واستمع خلال التسليم إلى شرح من المدير العام لفرع شؤون الإسكان بالمنطقة عن الوحدات السكنية المُسلمة للمستفيدين التي تتناسب مع احتياج الأسر المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يكون عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي.

وأكد سموه أن التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة يترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها لله- بكل ما يحقق الراحة والرفاهية للمواطنين، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على ما يقدمه للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية للمنطقة بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص.

يذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا في المجتمع وتمكينهم من الانتفاع بها وفْق احتياجاتهم، كما يوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة.

الكلمات الدلالية:
أمير الباحة إسكان الجمعيات جمعية البر مشاريع سكنية

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