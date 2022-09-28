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«ثم أماته فأقبره».. فعل مشين عن دفن الموتى بدولة أوروبية

«ثم أماته فأقبره».. فعل مشين عن دفن الموتى بدولة أوروبية

«ثم أماته فأقبره».. فعل مشين عن دفن الموتى بدولة أوروبية
٠٥:٤٢:٤٥ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمحارق في السويد حيث يتم التخلص من الجثث بحرقها بدلا من التكلفة المالية المرتفعة للدفن.

ويفضل الكثير من السويديين التخلص من جثث آبائهم وأمهاتهم في هذه المحارق عوض دفنهم والذي سيكلفهم مالا كثيرا.

والغريب أن هذه المحارق يتم إستخدامها في تدفئة المنازل في القرى النائية ويتم حرق4 آلاف جثة كل سنة وتنتج المحرقة الواحدة 550 ألف كيلو وات.

وتُقام في السويد في كل عام نحو 90 ألف جنازة، منها نحو 72 ألف جنازة يختار فيها الشخص قبل وفاته إحراق جثته، والعدد المتبقي إما يذهب للدفن التقليدي أو كجثث متبرعين للمستشفيات السويدية.

ويختار نحو 80% من السويديين إحراق جثثهم بعد الوفاة، ونحو 17% الدفن التقليدي تحت التراب، ونحو 3% كوسيلة استخدام علمية وإنسانية في المستشفيات السويدية.

هل حرق الجثث بسبب تكلفة الدفن؟

يعتقد الكثير أن الأشخاص الذين يفضلون حرق جثثهم بعد الوفاة لا يمتلكون نفقات الجنازة أو الدفن التقليدي، وهذا الاعتقاد خاطيء جملة وتفصيلًا.

وذلك لكون كل شخص يدفع الضريبة في السويد تُقطتع منه تلقائيًا رسوم الجنازة، بغض النظر عما إذا كان عضوًا في الكنيسة البروتستانتية السويدية أم لا.

وتعد الكنيسة هي المسؤولة عن أنشطة الجنازة بما فيها الحرق والدفن التقليدي في جميع المدن السويدية، باستثناء ستوكهولم التي تمسك فيها البلدية زمام الأمور.

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