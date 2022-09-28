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فيديو متداول.. مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي تنتهي بمأساة

فيديو متداول.. مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي تنتهي بمأساة

فيديو متداول.. مشاجرة عنيفة داخل فصل دراسي تنتهي بمأساة
٠٥:٥٥:٥١ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة نشبت بين طلاب بفصل في أحد المدارس.

طلاب يحدثون فوضى

ويظهر الفيديو اثنين من الطلاب يتعاركان ويضربان بعضهما البعض بشكل عنيف، في حين وقف زملاؤهم حولهم يصورون بجوالاتهم، وسط صخب الطلاب، الذين أحدثوا فوضى عارمة داخل الفصل.

وانتهت المضاربة بإصابة أحد المتشاجرين، الذي لم يعرف تحديدا حجم إصابته، لكن الفيديو أظهر أنه نقل محمولا إلى خارج المدرسة لتلقي العلاج.

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تعليقات السوشيال ميديا

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وعلق مغردون في “تويتر” على الحادث،.

وقال حساب “Aisha”: “واللي يشجع ويصفق كأنه ف حلبة مصارعه وش يحس فيه”.

في حين أورد أحد المتابعين: “كلاكيت للمليار مرة كيف يتم إدخال الجولات للمدارس؟ أين المشرفين من الرقابة على ما يحدث داخل الفصول أين كاميرات المراقبة داخل الفصول؟”.

الكلمات الدلالية:
العام الدراسي طلاب فيديو متداول مدارس مشاجرة

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