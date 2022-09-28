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أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا.. ماذا يحدث؟
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أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا.. ماذا يحدث؟

أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا.. ماذا يحدث؟

أمريكا تطالب مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورًا.. ماذا يحدث؟
٠٥:٢٤:٣٦ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

طالبت سفارة واشنطن لدى موسكو، مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرتها فورا، خوفا من اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها روسيا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية ، اليوم الأربعاء: “يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا”.

أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة.

وتابعت: إذا كنت ترغب في مغادرة روسيا فيجب أن تعد للمغادرة بشكل مستقل في أقرب وقت ممكن.

وأضافت السفارة: قد تصبح قدرة السفارة الأمريكية على مساعدة المواطنين الأمريكيين وضمان الظروف، بما فيها الوصول إلى وسائل النقل، محدودة بشكل مفاجئ”.

كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.

وفي الوقت ذاته أشارت السفارة إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في روسيا غير مضمون، داعية لـ “تجنب أي احتجاجات سياسية أو اجتماعية وتصوير أفراد الأمن في هذه الاحتجاجات. واعتقلت السلطات الروسية مواطنين أمريكيين شاركوا في المظاهرات”.

الكلمات الدلالية:
الأحداث الروسية حرب أوكرانيا سفارة أمريكا مغادرة روسيا

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