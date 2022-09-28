رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

تواصل ـ واس:

هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس البرهان، عن تمنياته لسمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأمس الثلاثاء أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيسًا لمجلس الوزراء .

وجاء نص القرار:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.