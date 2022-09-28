الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
وزير الدفاع: الوزارة ستمضي على نهج ولي العهد لتمتلك قوات عسكرية محترفة
“موانئ” توقع 7 اتفاقيات لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتمكين التقنيات الحديثة في المملكة
كابسارك: الإصلاحات زادت متانة اقتصاد المملكة لمواجهة الصدمات بنسبة 60%
وزير المالية: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة قريبًا
تنبيه عاجل من وزارة التجارة بخصوص التعامل مع المتاجر الإلكترونية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
٠٥:٠٣:٥٢ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس البرهان، عن تمنياته لسمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأمس الثلاثاء أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيسًا لمجلس الوزراء .

وجاء نص القرار:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

الكلمات الدلالية:
الأمر الملكي السيادة السوداني رئيس الوزراء ولي العهد يكون رئيسا للوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
«الدفاع»: قذائف لميليشيا الحوثي على نجران وجازان.. وملتزمون بالهدنة الإنسانية

«الدفاع»: قذائف لميليشيا الحوثي على نجران وجازان.. وملتزمون بالهدنة الإنسانية

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك

بالإنفوجراف.. 5 مواصفات لاختيار حقيبة مدرسية آمنة لابنك

٠٩:١٢ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
بعد سنوات من الواقعة.. الكشف عن كواليس مقتل قاضي إعدام صدام حسين

بعد سنوات من الواقعة.. الكشف عن كواليس مقتل قاضي إعدام صدام حسين

٠٤:١٥ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

٠٨:٣٧ م، الجمعة، ١٥ مارس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *