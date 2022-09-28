“موانئ” توقع 7 اتفاقيات لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتمكين التقنيات الحديثة في المملكة

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أنها وقعت 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الذي استضافته مدينة الدمام على مدار يومين.

وأوضحت أن مذكرات تفاهم تمت لتحقيق عدد من الأهداف من أبرزها:

1 – تطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية.

2 – إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي.

3 – تطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد؛ بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون ريال.

إنشاء منطقة لوجستية متكاملة

وأكدت أن العقد الأول، يشمل توقيع “موانئ” ومجموعة “جلوب” عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف متر مربع؛ بما يُسهم في توفير وتوطين فرص العمل ويدعم الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

نقلة نوعية في آليات العمل والتشغيل بموانئ المملكة

وأضافت أن توقيع هذه العقود، جاء لتحقيق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل والدعم اللوجستي بالموانئ السعودية، في إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن برامج رؤية “السعودية 2030″، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.

وأشارت إلى أنه تعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي، وقعت الهيئة وشركة المشروعات للخدمات البحرية عقد إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة بقيمة تزيد عن 458 مليون ريال، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الإستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة.

ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة

ووقعت “موانئ” عقداً مع تضامن شركتي قادة البناء الحديث المحدودة وهوتا هيجر فيلد السعودية لتنفيذ مشروع تطوير ميناء جدة بتعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

مشروع النظام الأمني بميناء الملك فهد الصناعي

كما تم توقيع عقد تنفيذ مشروع النظام الأمني بميناء الملك فهد الصناعي بينبع مع شركة جيزة العربية للأنظمة بقيمة تناهز 61 مليون ريال، بما يرفع كفاءة المرافق ويطور النظام الأمني للميناء ويزيد من التحكم وفق أفضل المعايير العالمية.

تفعيل أفضل الممارسات في مجالات البحث والتدريب

فيما وقَّعت “موانئ” وجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل أفضل الممارسات في مجالات البحث والتدريب والشؤون الأكاديمية ذات العلاقة بأعمال قطاع النقل البحري والموانئ، وتُعزز التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية.

مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد

وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد، بهدف إلى تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة المتعاقدة مع “موانئ”، وتعزز سبل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية المستهلك، ويحافظ على الصحة والسلامة العامة وفق معايير التقويم في المملكة.

مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ

ووقعت “موانئ” والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الموانئ السعودية وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية من خلال التوسع في الخدمات المقدمة بالموانئ ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.