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وزير المالية: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة قريبًا
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وزير المالية: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة قريبًا

وزير المالية: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة قريبًا

وزير المالية: إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين في المملكة قريبًا
٠٤:٤٩:٠٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن المملكة بصدد إنشاء منظم جديد لقطاع التأمين قريبًا؛ مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج إلى كيانات قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة

وأوضح الجدعان، في ندوة التأمين السعودي، أن القطاع لم يصل إلى الطموح، وسنعمل على دفعه لمزيد من النمو ومنظم جديد قريبًا، بحسب “العربية”.

وتابع الجدعان: “التأمين يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل وخارج المملكة”.

دعم القطاع المالي

كما لفت الجدعان إلى تأكيد الحكومة وحرصها على دعم القطاع المالي وتطويره بما في ذلك التأمين، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في القطاع.

وكانت المملكـة قد أعلنت عـن اسـتثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

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الكلمات الدلالية:
التأمين دعم القطاع المالي رؤية 2030 رؤية المملكة قطاع التأمين محمد الجدعان وزير المالية

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