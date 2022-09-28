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بالصور .. “فورد” تطرح “إف-سيريز سوبر ديوتي” 2023
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بالصور .. “فورد” تطرح “إف-سيريز سوبر ديوتي” 2023

بالصور .. “فورد” تطرح “إف-سيريز سوبر ديوتي” 2023

بالصور .. “فورد” تطرح “إف-سيريز سوبر ديوتي” 2023
٠٤:٤٢:٠٢ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت عملاق صناعة السيارات العالمية “فورد”، أنها طرحت موديلات شاحنتها “إف-سيريز سوبر ديوتي” 2023 بخيارات جديدة للمحرك، وتصميم خارجي وداخلي محدث.

يمكن تزويد كافة الموديلات بمصابيح “ليد”

وأوضحت الشركة الواقعة في ديترويت الأمريكية، أنه تم طرح مجموعة طرازات “سوبر ديوتي” 2023 بعناصر إضاءة على شكل حرف “C”، ويمكن تزويد كافة الموديلات بمصابيح أمامية ليد أيضًا.

شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.0 بوصة

وأضافت أنها زودت شاحنات “سوبر ديوتي” من الداخل بنظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8.0 بوصة، وذلك بدءًا من الطراز “إكس إل”، وشاشة 12 بوصة للموديلات الأعلى.

مقاعد “ماكس ريكلاين” الاختيارية للاسترخاء

وأكدت أن كل من يريد الاسترخاء داخل المركبة، فسيجد مقاعد “ماكس ريكلاين” الاختيارية في “سوبر ديوتي” والتي يمكن طيها بشكل مسطح تقريبًا.

محرك “باور ستروك” يعمل بالديزل

وأكدت أنه يتوافر خيار محرك “باور ستروك” يعمل بالديزل سعة 6.7 لتر، مؤكدة أن خيارات المحرك يأتي بشكل أساس “في-8” يعمل بالبنزين سعة 6.8 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

وأشارت إلى أنها من المقرر أن تدخل الشاحنات حيز الإنتاج في وقت مبكر من العام المقبل، وأنها لم تعلن بعد عن أسعار الموديلات الجديدة.

الكلمات الدلالية:
سوبر ديوتي شركة فورد محرك باور ستروك موديلات شاحنات جديدة

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