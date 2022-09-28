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إقلاع أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم
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إقلاع أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم

إقلاع أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم

إقلاع أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم
٠٤:٢٧:٤٧ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشركة الناشئة “إفياشن إيركرافت”، أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل في العالم.

وبحسب صحيفة “سياتل تايمز”، جرى إطلاق طائرة “أليس” أمس الثلاثاء، من مطار في واشنطن.

أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل

وحلقت الطائرة الكهربائية على ارتفاع 3500 قدم في رحلتها الأولى التي استغرقت 8 دقائق، دون أي انبعاثات.

وتتسع الطائرة لتسعة ركاب، ومن المقرر أن تتمكن من الطيران لمدة ساعة واحدة وحوالي 440 ميلاً بحريًا، وتبلغ سرعتها القصوى 250 عقدة أو 287 ميلاً في الساعة.

وفي حال صدّقت إدارة الطيران الفيدرالية في النهاية على الطائرة الصغيرة لنقل الركاب، فقد تصبح أول طائرة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل.

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