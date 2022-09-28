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تسبب في خسارة 60 مليار دولار.. مؤسس «العملات المشفرة» يتحدى الإنتربول
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تسبب في خسارة 60 مليار دولار.. مؤسس «العملات المشفرة» يتحدى الإنتربول

تسبب في خسارة 60 مليار دولار.. مؤسس «العملات المشفرة» يتحدى الإنتربول

تسبب في خسارة 60 مليار دولار.. مؤسس «العملات المشفرة» يتحدى الإنتربول
٠٣:٤٣:٥٩ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يواصل “دو كوون” مؤسس شركة ‏Terraform Labs‏ الكورية الجنوبية اختفاءه بعد صدور مذكرة توقيف ‏بحقه من جانب سلطات الشرطة الدولية “الإنتربول”.‏

وكانت وكالة إنفاذ القانون الدولية “الإنتربول” قد أصدرت في وقت سابق هذا الشهر نشرة ‏حمراء للقبض على كوون؛ لكن المدعي العام في كوريا الجنوبية صرح بأن ‏الرئيس التنفيذي لشركة ‏Terraform Labs‏ لم يتم العثور عليه.

ومنذ ذلك الوقت؛ يصر “دو كوون” مؤسس شركة ‏Terraform Labs‏ الكورية الجنوبية على أنه لم يختف؛ فيما اعتبر الانتربول أن “كوون” مسؤول عن خسارة نحو 60 مليار دولار ‏في مايو أيار الماضي.

لست هاربًا

وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد “كوون” في تغريدة ‏على أنه ليس هارباً، ورد على أحد المتابعين الذين سألوا عن وجوده بالقول: “أنا ‏أكتب حالياً كوداً من غرفة المعيشة الخاصة بي، كما أنني لا أبذل أي جهد ‏للاختبار، بل إنني أذهب للنزهة سيرا على الأقدام والتجول داخل مراكز التسوق”.‏

وأضاف “كوون” أنه لا يرى اسمه في قائمة الإنتربول للمطلوبين دولياً، بل إن هذه ‏الوكالة دائماً لا تقوم بنشر هذه النشرات للعامة”.‏

ويشار إلى أنه بعد الانهيار الصاروخي لعملة “لونا” في مايو، أدى ‏ذلك إلى فقدان الثقة بشكل كبير في سوق العملات المشفرة بوجه عام؛ لا سيما وأن الأمر لم يتوقف على خسارة عشرات المليارات من الدولارات، ‏بل تفشت حمى خسائر سوق العملات المشفرة إلى عدد من الشركات وصناديق ‏التحوط.

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الكلمات الدلالية:
60 مليار دولار الإنتربول عملات مشفرة عملة البيتكوين

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