تسبب في خسارة 60 مليار دولار.. مؤسس «العملات المشفرة» يتحدى الإنتربول

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يواصل “دو كوون” مؤسس شركة ‏Terraform Labs‏ الكورية الجنوبية اختفاءه بعد صدور مذكرة توقيف ‏بحقه من جانب سلطات الشرطة الدولية “الإنتربول”.‏

وكانت وكالة إنفاذ القانون الدولية “الإنتربول” قد أصدرت في وقت سابق هذا الشهر نشرة ‏حمراء للقبض على كوون؛ لكن المدعي العام في كوريا الجنوبية صرح بأن ‏الرئيس التنفيذي لشركة ‏Terraform Labs‏ لم يتم العثور عليه.

ومنذ ذلك الوقت؛ يصر “دو كوون” مؤسس شركة ‏Terraform Labs‏ الكورية الجنوبية على أنه لم يختف؛ فيما اعتبر الانتربول أن “كوون” مسؤول عن خسارة نحو 60 مليار دولار ‏في مايو أيار الماضي.

لست هاربًا

وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد “كوون” في تغريدة ‏على أنه ليس هارباً، ورد على أحد المتابعين الذين سألوا عن وجوده بالقول: “أنا ‏أكتب حالياً كوداً من غرفة المعيشة الخاصة بي، كما أنني لا أبذل أي جهد ‏للاختبار، بل إنني أذهب للنزهة سيرا على الأقدام والتجول داخل مراكز التسوق”.‏

وأضاف “كوون” أنه لا يرى اسمه في قائمة الإنتربول للمطلوبين دولياً، بل إن هذه ‏الوكالة دائماً لا تقوم بنشر هذه النشرات للعامة”.‏

ويشار إلى أنه بعد الانهيار الصاروخي لعملة “لونا” في مايو، أدى ‏ذلك إلى فقدان الثقة بشكل كبير في سوق العملات المشفرة بوجه عام؛ لا سيما وأن الأمر لم يتوقف على خسارة عشرات المليارات من الدولارات، ‏بل تفشت حمى خسائر سوق العملات المشفرة إلى عدد من الشركات وصناديق ‏التحوط.

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