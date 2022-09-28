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إدراج 62 خدمة إلكترونية تخص القطاع البحري ضمن “بوابة نقل” الخدمية
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إدراج 62 خدمة إلكترونية تخص القطاع البحري ضمن “بوابة نقل” الخدمية

إدراج 62 خدمة إلكترونية تخص القطاع البحري ضمن “بوابة نقل” الخدمية

إدراج 62 خدمة إلكترونية تخص القطاع البحري ضمن “بوابة نقل” الخدمية
٠٣:١٣:٠٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه تم إدراج 62 خدمة إلكترونية للمنشآت والأفراد المستفيدين من خدمات النقل البحري ضمن بوابة نقل الإلكترونية لتمكينهم من التقديم وبدء ممارسة أعمالهم في بوابة واحدة، تضم جميع خدمات النقل البري والبحري دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة أو مراكز الخدمة المعتمدة.

إدراج 42 خدمة مخصصة للسفن و15 خدمة للوحدات

وأوضحت الهيئة، على حسابها في “تويتر”، أنه تم إدراج 42 خدمة مخصصة للسفن البحرية و15 خدمة للوحدات البحرية بالإضافة لـ 5 خدمات تتعلق بسجل الخدمة البحرية، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل الجهود التطويرية والهادفة إلى تمكين المستفيدين من:

1 –  الحصول على خدمات “الهيئة” بشكل أسهل وأسرع.

2 – ضمان تعزيز عملية التكامل والترابط بين أنظمة الهيئة والجهات الأخرى.

3 – تحسين تجربة المستخدمين والمستفيدين من هذه الخدمات ولتعزيز التواصل بين المتخصصين وللاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.

وأشارت إلى أن ذلك ضمن انطلاق المؤتمر السعودي البحري في دورته الثالثة، كحدث إستراتيجي مهم للقطاع البحري واللوجستي علـى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتسليط الضوء على أهم الموضوعات المتخصصة في المجال البحري واللوجستي، وجلب فرص الاستثمار داخل المملكة وخارجها.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة ضرورة الاتصال بالرقم الموحد للهيئة: “19929” وزيارة الموقع الإلكتروني.

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