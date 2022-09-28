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مبادرة كفاءة.. استبدل تكييفك القديم بآخر جديد واحصل على 1000 ريال
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مبادرة كفاءة.. استبدل تكييفك القديم بآخر جديد واحصل على 1000 ريال

مبادرة كفاءة.. استبدل تكييفك القديم بآخر جديد واحصل على 1000 ريال

مبادرة كفاءة.. استبدل تكييفك القديم بآخر جديد واحصل على 1000 ريال
٠٢:٤٧:٠٥ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت، اليوم، مبادرة “استبدال أجهزة التكييف الشباك” التي قام على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبدعم قيمته 1000 ريال.

وتأتي الخطوة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بهدف تحفيز المواطنين على استبدال أجهزة التكييف “الشباك” القديمة بأجهزة جديدة أعلى كفاءة فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة.

استبدال أجهزة التكييف الشباك

وتسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ محفز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.

وتوفر المبادرة خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال التوجه إلى متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ والشراء بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.

وسيتم تنفيذ المبادرة ابتداءً من مدينة الرياض كمرحلة أولية بمشاركة أكثر من 60 متجراً، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل لتشمل جميع مناطق المملكة.

والمبادة تأتي امتدادا لمبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث نفذ المركز في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام الماضي 2021 ، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن.

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استبدال أجهزة التكييف الشباك استبدال التكييف التكييف مبادرة التكييف مركز كفاءة

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