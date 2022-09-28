روسيا تعلن بدء تدريب الذين تم استدعاؤهم بقرار التعبئة الجزئية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ما لا يقل عن ألف مجند استلموا أسلحتهم وكامل معداتهم في القرم.

وأكدت في تصريحات لها، اليوم، على بدء تدريب الذين تم استدعاؤهم بقرار التعبئة الجزئية.

فيما كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، أنه بدأ في إعداد قوائم بأسماء المغادرين تجنبا للتعبئة الجزئية.

المناطق الانفصالية تطالب بالانضمام على روسيا

وقال رئيس الانفصاليين في لوجانسك: إن المنطقة ستعد اليوم وثيقة تدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمها إلى الاتحاد الروسي.

وأعلنت سلطات زابوروجيا الموالية لروسيا، أنها ستطلب اليوم النظر في ضم المقاطعة إلى روسيا بناء على نتائج الاستفتاء، مؤكدة أن المنطقة انفصلت بحكم الواقع عن أوكرانيا.

وأشار سفير روسيا لدى واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بالسماح لأوكرانيا بقصف مناطق الاستفتاءات.

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في الوقت نفسه، كشفت قوات لوجانسك الموالية لروسيا، أنها رصدت ازدياد نشاط الجيش الأوكراني على طول خط الجبهة ردة فعل على إتمام الاستفتاء.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن هناك حاجة إلى عقوبات عالمية قاسية ضد روسيا تتضمن استبعادها من كل المنظمات الدولية أو تعليق مشاركتها، مؤكدًا أن روسيا تحتقر ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك قواعد النظام العالمي.