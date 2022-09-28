تزامنًا مع جلسة البرلمان.. المتظاهرون يتجمعون وسط بغداد والأمن يغلق الطرقات

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع جلسة البرلمان، اليوم، تجمع العشرات من المتظاهرين وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين توافدوا إلى جسر الجمهورية وسط بغداد قبل انعقاد جلسة البرلمان، فيما أغلقت قوات الأمن أغلقت جسري الجمهورية والسنك لمنع اقتحام المنطقة الخضراء.

عدد ضحايا القصف الإيراني ستة قتلى و15 مصابًا

في الوقت نفسه، أكدت مصادر صحية، أن عدد ضحايا القصف الإيراني على مناطق كردية شمال العراق وتحديدًا في أربيل والسليمانية ارتفع إلى ستة قتلى و15 مصابًا.

أفادت شبكة “رووداو” الإعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

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وحسب “العربية”، فإن مسيرات إيرانية قصفت مقرات جمعية كردية في السليمانية شمال العراق. وأضاف أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني جددت قصف بلدة سيدكان شمال أربيل.

يأتي هذا مع تواصل عمليات نزوح المدنيين التي بدأت عشوائيًا من المناطق التي قصفها الحرس الثوري.

ووفق مراقبين، فإن إيران تتهم المعارضين الأكراد المسلحين بمنطقة الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين، البالغ عددهم 10 ملايين، بأن لهم دور في الاحتجاجات التي تجتاح المدن في عموم البلاد.