الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل هناك أزمة ثقة بين الناس وأخبار وسائل التواصل؟ دراسة حديثة توضح
دراسة صادمة: الأطفال المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري
مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية
مؤسسة الحبوب: إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال
«الصحة» تُسجل 132 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 100 في 24 ساعة
يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل هناك أزمة ثقة بين الناس وأخبار وسائل التواصل؟ دراسة حديثة توضح

هل هناك أزمة ثقة بين الناس وأخبار وسائل التواصل؟ دراسة حديثة توضح

هل هناك أزمة ثقة بين الناس وأخبار وسائل التواصل؟ دراسة حديثة توضح
٠١:٣٦:٤٨ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن ثقة الناس في الأخبار التي يتصفحونها على وسائل التواصل الاجتماعي، أقلّ بكثير من ثقتهم فيما تقدمه القنوات المتلفَزة.

وأفادت الدراسة التي أجراها معهد رويترز، إلى أن الشباب العربي لا يثق في أخبار المنصات، بقدر ما يثق فيما يتلقاه عبر التلفاز.

وشملت الدراسة الاستقصائية ألفي شخص، من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبرازيل، والهند؛ وعلى الصعيد العربي، فالشباب العربي يثق بالتلفاز والصحف، أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار.

مصادر المعلومات

ونقلت “سكاي نيوز” عن خبير الإعلام الرقمي فتحي شمس الدين، قوله: “إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا لكل شيء في حياتنا اليوم، سواء للمعلومات أو البيع والشراء أو كسب الأموال، حيث أصبحت أسلوب حياة بالنسبة للشباب”.

وأضاف شمس: “أن شبكات التواصل الاجتماعي قد عرفت ذروة استعمالها كمصدر للمعلومات أثناء ثورات الربيع العربي، وإثر انتهاء هذه الثورات تبين للمستخدمين أن هذه المنصات تحتوى الكثير من الأخبار المظللة والزائفة”.

وبين شمس أن “شبكات التواصل الاجتماعي استعملت من قبل الكثيرين لنشر الشائعات والنيل من أفراد بعينهم ونشر معلومات سياسية واقتصادية وكذلك صحية في فترة جائحة كورونا مغلوطة ومجانبة للحقيقة”.

اقرأ أيضًا: 

مفاجأة غير متوقعة.. فيسبوك وإنستجرام تتعقبان مستخدمي «أبل» بحيلة ماكرة

دراسة تكشف مفاجأة..كيف يؤثر «فيسبوك» على صحة الإنسان العقلية

«ريلز تيك توك» توقع «إنستجرام» في مأزق

الكلمات الدلالية:
أزمة ثقة الشباب العربي معلومات موثوقة مواقع التواصل وسائل التواصل

مواد ذات صلة

المزيد
في مقابله تلفزيونية قديمة أمير الباحة الجديد: لا يوجد فرق بيننا وبين المواطنين منذ الصغر

في مقابله تلفزيونية قديمة أمير الباحة الجديد: لا يوجد فرق بيننا وبين المواطنين منذ الصغر

٠٢:٥٧ م، الأثنين، ٢٤ أبريل ٢٠١٧
طائرتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان تصلان «سقطرى» اليمنية

طائرتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان تصلان «سقطرى» اليمنية

١٠:٠٣ م، الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٥
فشل التوافق على تشكيل مجلس رئاسي باليمن

فشل التوافق على تشكيل مجلس رئاسي باليمن

١٢:٠٤ ص، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
«نيويورك تايمز» ترصد تدمير الموصل بسبب أمريكا

«نيويورك تايمز» ترصد تدمير الموصل بسبب أمريكا

٠٩:٢٦ ص، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *