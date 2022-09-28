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مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية
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مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية

مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية

مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية
٠١:١٩:٠٣ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنر جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قبالة سواحلها الشرقية.

وأكد حرس السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم،  ما يبدو أنه صاروخ باليستي.

يأتي هذا بعد أيام، من تأكيد مسؤولين عسكريين في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه “صاروخ باليستي”، في أول تجربة من نوعها منذ شهر يونيو، حسب “بي بي سي”.

كوريا الجنوبية: الخطوة استفزازية ونمتلك الرد

ووصفت سيول إطلاق الصاروخ بأنه استفزاز خطير، وانها تمتلك الرد على ذلك في وقت يتزامن مع إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كورويا الجنبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت السلطات في كوريا الجنوبية، أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في السابعة بالتوقيت المحلي قرب تايتشون، على بعد 100 كيلومتر شمالي العاصمة بيونج يانج.

وأضافت أن الصاروخ حلق لمسافة 600 كيلومتر، على ارتفاع 60 كيلومترًا، قي وقت تمنع فيه الأمم المتحدة، كوريا الشمالية من إجراء التجارب الصاروخية والنووية.

ودعا حرس الحدود الياباني السفن إلى التحلي باليقظة، مشيرًا إلى أن الصاروخ بلغ ارتفاعه الأقصى 50 كيلومترا، ثم سقط في مياه البحر قبالة السواحل الكورية الشمالية الشرقية، وخارج المنطقة التجارية اليابانية.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت كوريا الشمالية قانونًا تعلن فيه نفسها دولة نووية، حيث أجرت تجارب نووية من 2006 إلى 2017 على الرغم من العقوبات المسلطة عليها.

الكلمات الدلالية:
الولايات المتحدة حرس الحدود الياباني صاروخ باليستي كوريا الشمالية

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