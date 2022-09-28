دراسة صادمة: الأطفال المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري

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كشفت دراسة حديثة أن الأطفال المتعافين من كورونا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من الدرجة الأولى عن غيرهم من أقرانهم الذين لم يصابوا بالفيروس.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد أن تابعت حالة أكثر من مليون طفل في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة، بحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

وقام معدو الدراسة بتقسيم عيّنة البحث إلى قسمين بناءً على العمر، القسم الأول يشمل الأطفال من اليوم الأول للولادة وحتى سن التاسعة، والثاني شمل الأطفال ما بين عمر العاشرة وحتى الثامنة عشرة من العمر.

إصابة الأطفال بالسكري بعد التعافي من كورونا

وخلصت النتائج إلى تشخيص نصف العيّنتين بالسكري من الدرجة الأولى في غضون 3 أشهر عقب الشفاء من فيروس كورونا، مما يمثل ارتفاعا في نسبة إصابة الأطفال بالسكري يناهز 72 بالمئة.

وتعليقا على الدراسة، قال اختصاصي الغدد الصماء والسكري، محمد نبيل، إن الدراسة بينت أن الأطفال المتعافين من كورونا الذين حدث معهم إصابة بمرض السكري من النوع الأولى بلغوا 72 بالمئة، مقارنة بأطفال أصيبوا بالتهابات أخرى في الجهاز التنفسي بسبب فيروسات وبكتريا أخرى، وهي نتيجة مقلقة.

وكشف الخبير ذاته أن مرض السكري من الدرجة الأولى هو بالأساس ناتج عن خلل مناعي، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أحيانا قد يخلف بعد تخلص الجسم منه، اضطرابات مناعية في جسم الإنسان.

ووفق المصدر ذاته، يصيب سكري الدرجة الأولى المراهقين عادة ويعني مقاومة المريض تأثيرات الأنسولين أو توقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي الجسم من الأنسولين.

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