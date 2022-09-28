«الصحة» تُسجل 132 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 100 في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، و100 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا في السعودية

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816262 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803452 حالة.

وأشارت إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9350 حالة وفاة، لافتة إلى أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، و102 حالة تعاف.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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