يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

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تنظّم غرفة جدة، ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية “نساند” وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بغرض استعراف وظائف في عدة مجالات.

ملتقى توظيف كفاءات

وبحسب الغرفة، يشارك في الملتقى الذي ينطلق رسميا غدًا، بينما هو مفتوح اليوم أمام الجماهير، عدد من الشركات والمنشآت الكبرى، لمدة يومين، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ونشرت غرفة جدة على حسابها بـ”تويتر”، جانبًا من صور الشباب من الجنسين المشاركين في الملتقى.

ووفق المصدر ذاته، يستعرض الملتقى الفرص الوظيفية في مجالات عدة منها الهندسة، والتخصصات الصحية “التمريض والصيدلة” والسياحة، والفندقة، والأمن والسلامة والجودة، والتأمين، والتسويق، والمحاسبة.

ويستهدف الملتقى، الشباب والفتيات الباحثين عن العمل، بهدف رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بكوادر وطنية مؤهلة.

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