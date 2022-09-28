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يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”
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يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”

يستعرض وظائف بعدة مجالات.. غرفة جدة تنظّم ملتقى “كفاءات” بالتعاون مع “هدف”
١٢:٢٤:٥١ م، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تنظّم غرفة جدة، ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” بالتعاون مع مبادرة سابك الوطنية “نساند” وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بغرض استعراف وظائف في عدة مجالات.

ملتقى توظيف كفاءات

وبحسب الغرفة، يشارك في الملتقى الذي ينطلق رسميا غدًا، بينما هو مفتوح اليوم أمام الجماهير، عدد من الشركات والمنشآت الكبرى، لمدة يومين، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ونشرت غرفة جدة على حسابها بـ”تويتر”، جانبًا من صور الشباب من الجنسين المشاركين في الملتقى.

ووفق المصدر ذاته، يستعرض الملتقى الفرص الوظيفية في مجالات عدة منها الهندسة، والتخصصات الصحية “التمريض والصيدلة” والسياحة، والفندقة، والأمن والسلامة والجودة، والتأمين، والتسويق، والمحاسبة.

ويستهدف الملتقى، الشباب والفتيات الباحثين عن العمل، بهدف رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بكوادر وطنية مؤهلة.

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الكلمات الدلالية:
توظيف جدة ملتقى توظيف جدة ملتقى كفاءات هدف

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