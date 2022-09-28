قوات الاحتلال تقتل 3 وتصيب 10 فلسطينيين أثناء اقتحام مخيم جنين

تواصل – فريق التحرير:

قتل 3 فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون اليوم، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم أثناء اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن شابًا استشهد جراء إصابته الخطيرة بالرأس، فيما أصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطيرتان، في مخيم جنين.

وذكرت وكالة “وفا” الرسمية، أن الشاب أحمد تيسير نظمي علاونة “24 عامًا” من سكان جنين، ارتقي شهيدًا متأثرًا بإصابته الخطيرة.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى جنين، أن الشابين محمد بدر محمود الونّة “30 عامًا”، وعبد فتحي خازم شقيق الشهيد رعد “27 عامًا”، وصلا إلى المستشفى شهيدين، بسبب إصابتهما الخطيرة عقب محاصرة المنزل المستهدف في المخيم .

وأكدت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال المواجهات المندلعة، ووصف حالتهما بالخطيرة، وإصابة ثالثة في منطقة القدم.

كما كشفت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن أربع اصابات بالرصاص الحي والشظايا وصلت إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

في الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء عليهم.