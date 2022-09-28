بالفيديو.. رصد تهور سائقي الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز

تواصل ـ فريق التحرير:

رصدت كاميرات تابعة لـ “الداش كام”، تهور سائق إحدى الشاحنات على طريق تابع لميناء الملك عبد العزيز، معرضًا إحدى الأخوات للخطر أثناء قيادتها مركبتها على الطريق نفسه.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت إحدى الأخوات إلى حوادث متكررة من النوع نفسه لكنها لم تُسجل، إلا أنها في هذه الحادثة كانت كاميرات تابعة لـ “الداش كام” تسجل الحادثة بكل تفاصيلها المثيرة.

وبحسب الفيديو، تسير المركبة في طريقها الطبيعي، والطريق خال وهادئ من أي مركبات، والمركبة تأخذ سرعتها الطبيعية في مثل هذه الظروف، إلا أنه وفي لحظة واحدة تخرج شاحنة ضخمة أمام المركبة معترضة طريقها، ولولا ستر الله لحدثت الكارثة، بسبب تهور هذا السائق ومن مثله من سائقي الشاحنات في ميناء الملك عبد العزيز.

مركز استثماري ولوجستي

وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يعد مركزًا لوجستيًا مهمًا على ساحل الخليج العربي، وذلك لدوره الرئيس في تسهيل حركة مرور البضائع إلى مناطق المملكة الشرقية والوسطى، مما يُعطي ميزة تنافسية جاذبة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة من خلاله.

يشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتمتع بقدرات لوجستية وتشغيلية فائقة، إذ يبلغ عدد أرصفته حاليًا 43 رصيفًا مُكتملة التجهيزات يُمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، ويضم الميناء مُعدات مُناولة حديثة تستطيع مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات، ومحطتين للبضائع العامة.

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