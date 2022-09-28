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تراجع نسبي.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
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تراجع نسبي.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تراجع نسبي.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

تراجع نسبي.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
١١:٤٦:٠٠ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضًا نسبيًا بسيطًا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 197.24 ريال، أي ما يعادل 52.43 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 180.81 ريال/ 48.06 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 172.59 ريال/ 45.88 دولار.

عيار 24

197.24 ريال (52.43 دولار)

عيار 22

180.81 ريال (48.06 دولار)

عيار 21

172.59 ريال (45.88 دولار)

عيار 18

147.93 ريال (39.33 دولار)

عيار 14

115.06 ريال (30.59 دولار)

عيار 12

98.62 ريال (26.22 دولار)

أوقية الذهب

6,134 ريال (1,631دولار)

الجنيه الذهب

1,381 ريال (367.05 دولار)

كيلو الذهب

197,243 ريال (52,434 دولار)

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