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سكني: 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات
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سكني: 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات

سكني: 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات

سكني: 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات
١١:٤٠:٠٥ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، إن هناك 4 اشتراطات ضرورية لمستفيدي البناء الذاتي بينها مهلة الـ3 سنوات.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، ردًا على سؤال لأحد المواطنين يطلب الإعفاء من مهلة الـ3 سنوات، بسبب جائحة كورونا.

وأجاب الحساب على اقتراح المستفيد قائلاً إن الاشتراطات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة الإشغال.

إيداع 871 مليون ريال بحسابات مُستفيدي “سكني”

وقبل أيام، أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

وأكد أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.

43 خدمة إلكترونية خلال 24 ساعة

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
الإسكان الذاتي سكني شروط البناء شروط بناء الإسكان الذاتي

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