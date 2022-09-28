«الأوقاف» تعلن عن إتاحة فرص التدريب على رأس العمل

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر موقعها الرسمي عن إتاحة فرص (التدريب على رأس العمل) – (للجنسين) في عدة قطاعات في الهيئة وفقًا للتفاصيل أدناه.

عن البرنامج:

هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

الشروط:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ ان يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى.

ـ مدة التدريب (6) أشهر.

ـ مكافأة شهرية.

المهارات المطلوبة:

ـ إجادة اللغة الانجليزية.

ـ التواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار.

ـ إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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