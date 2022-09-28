بـ 44 درجة.. مكة المكرمة تواصل تسجيل أعلى درجات حرارة بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن يكون الطقس في المملكة اليوم – بمشيئة الله – حارًا نهارًا معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في ينبع، و43 درجة في جدة، بينما تصل 39 درجة في الدمام والعلا والأحساء، و38 درجة في جازان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 27 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مرتفعات مكة ومناطق جنوب المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق ووسط وغرب وشمال المملكة.

العوالق الترابية تؤثر على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

سحب ممطرة على مرتفعات جنوب المملكة

فيما تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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