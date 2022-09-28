أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7648، في حين بلغ سعر اليورو 3.5946.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0250

دينار بحريني 9.9854

دينار كويتي 12.1085

ريال عماني 9.7779

ريال قطري 1.0340

جنية إسترليني 4.0110

فرنك سويسري 3.7841

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