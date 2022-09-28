أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
تواصل ـ فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7648، في حين بلغ سعر اليورو 3.5946.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0250
دينار بحريني 9.9854
دينار كويتي 12.1085
ريال عماني 9.7779
ريال قطري 1.0340
جنية إسترليني 4.0110
فرنك سويسري 3.7841
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