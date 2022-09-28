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رئيس الإمارات ونائبه يهنئان ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
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رئيس الإمارات ونائبه يهنئان ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
١٠:٣٢:٥٨ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ونائبه، بالتهنئة إلى ولي العهد، بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.

وفي برقية رسمية، “بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، (حفظه الله) بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، بمناسبة  صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (رعاه الله) برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة.

وأمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في منصب رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص القرار:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات تهنئة مجلس الوزراء محمد بن زايد محمد بن سلمان ولي العهد

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