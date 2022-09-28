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تعرف على شروط خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة
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تعرف على شروط خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة

تعرف على شروط خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة

تعرف على شروط خضوع الذهب لضريبة القيمة المضافة
١٠:٣١:٢٩ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة عن أن المعدن النفيس (الذهب) يكون خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99%، وكان قابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.

جاء توضيح الهيئة ردًا على سؤال ورد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ من حساب أحد المتابعين ويدعى “خالد” جاء فيه:

“السلام عليكم، هل التاجر للذهب يدفع ضريبه 15% على وزن الذهب الإجمالي أم على المصنعية، وإذا كان كذلك لماذا المشتري يدفع الضريبة على إجمالي وزن الذهب؟ آمل التوضيح لأن عند بيع الذهب المستهلك خسران خسران”.

سوق السبائك العالمية

وردت الهيئة على السؤال بهذا التوضيح: “وعليكم السلام.. عزيزي خالد، يكون الذهب خاضعًا للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% يكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة”.

وأضافت الهيئة: “كما تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة”.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب السبائك العالمية المعدن النفيس سعر الذهب ضريبة القيمة المضافة

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