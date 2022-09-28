يضبط السكر وينقص الوزن.. دراسة: فوائد بالجملة للإفطار الدسم الغني بالبروتين

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كشفت دراسة حديثة، أن وجبات الإفطار الدسمة الغنية بالبروتين والألياف لها العديد من الفوائد، ومن بينها ضبط مستوى السكر في الدم، والتحكم في الشهية، بما يساعد من يريدون إنقاص وزنهم.

وفي هذا الصدد، أوضحت خبيرة التغذية العلاجية، حنين السالم، أن تناول وجبة إفطار دسمة تمكن من ضبط مستوى السكر في الدم والأنسولين، مما يقلل الشهية، ويحد من اشتهاء الحلويات على مدار اليوم.

وجبة الإفطار الدسمة

وبينت أن المقصود بالوجبة الدسمة عند الفطور أي وجبة غنية بالبروتين وغنية بالألياف، وهذان المكونان يساعدان على إملاء المعدة وخفض الشعور بالجوع وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الإفطار يستطيع السيطرة على الشهية، فالألياف تعيق امتصاص السكري في الدم وبالتالي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل التحكم في شهية الأكل.

ووفق الدراسة، فإننا نحرق السعرات الحرارية ذاتها، أيًا كان توقيت تناول الوجبة الرئيسة خلال اليوم، وبالتالي فإنه مع الإفطار الدسم تتقلص الشهية.

وحذرت السالم من الإهمال في وجبة الفطور والانشغال بالعمل وغيره، مما ينتج عنه هبوط حاد في مستوى سكر الدم، وكذلك من استبدال فطور الصباح بوجبات خفيفة مثل قهوة مع قطعة “كيك” أو شكولاتة أو غيره، وهي من أسوأ الأنواع الغذائية التي نكسر عن طريقها صيامنا بعد ساعات نوم طويلة.

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