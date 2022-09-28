تزامنًا مع اختيار القيادة للوزير الجديد.. «الترم الثالث» يستحوذ على تريند المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

تزامنًا مع صدور الأمر الملكي السامي باختيار يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيرًا للتعليم، خلفًا للدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ تصدر هاشتاق “#الترم_الثالث” منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

واستقبل المغردون الأوامر الملكية بالترحيب والفرحة والدعوات المباركة لولي العهد، ولوزير التعليم أن يوفقهم الله فيما آل إليهم من مناصب ومهام جسيمة.

وصعد هاشتاق “#الترم_الثالث” إلى التريند، صباح اليوم الأربعاء، وسط تبريكات وتهاني كبيرة، ناشدين من وزير التعليم الجديد أن ينفع الله به البلاد والعباد.

وجهه وجه خير

وتحت الهاشتاق المتصدر شارك العديد من المعلقين، حيث قال صاحب الحساب “عبدالله”: “الله ينفع به البلاد ووجه وجه خير؛ وإن شاء الله يلغي الترم الثالث اللي أتعب المعلمين والمعلمات في المدن والمناطق النائية والطلاب والطالبات والأسر في جميع النواحي، ويرجع النظام السابق ترمين دراسيين”.

وقال صاحب حساب “ma8ill”: “الترم الثالث عبئ على أهلينا من المصاريف ليت يلغي وترجع الأوضاع زي قبل، احنا مو ربوتات نعمل أو ندرس طوال الوقت، كل واحد فينا عنده حياه لازم يفكر فيها وعنده مسئوليات لازم يعمل عليها قال الله سبحانه وتعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)”.

وقبل أشهر، كانت هناك مطالبة من مجلس الشورى بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة بالجامعات والمدارس، وأنه لم يكن من فراغ؛ بل كان بناء على توصيات اللجنة التعليمية.

نظام منتصف المدة هو المعمول به عالميًا

وقال د. صالح الشمراني وقتها إن المطالبة ترجع الى أن النظام العالمي المعمول به في معظم دول العالم هو نظام منتصف المدة، والقليل يطبق النظام الفصلي، ونادرًا ما يتم تطبيق نظام الفصول الثلاثة في المدارس والجامعات، وفق صحيفة المدينة.

وأضاف الشمراني: إن الأمر يرجع إلى المؤشرات التي تؤكد الأثر السلبي لنظام الثلاثة فصول الدراسية على النظام التعليمي، لما يسببه من ارهاق للطلاب والمعلمين، وكذلك فيما يتعلق بكثرة الإجازات والإجازات الممتدة التي تؤدي إلى حالة من الارتباك في العملية التعليمية، ومن الأفضل الجمع بين الإجازات الممتدة والإجازة المتوسطة أو الداخلية أو الصيفية.

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