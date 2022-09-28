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عاجل.. تحذير جديد من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

عاجل.. تحذير جديد من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

عاجل.. تحذير جديد من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»
٠٩:٣٨:٢٣ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تنبيهًا جديدًا لكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بشأن إعصار «إيان».

مخاطر إعصار إيان

وقالت في حسابها على تويتر: “إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار “إيان” وما سبق أن تم إيضاحه بهذا الشأن، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية قد أصدرت أيضًا أوامر بالإخلاء الإجباري في المناطق:  (Fort Myer) (Naples)”.

وأضافت: “كما صرحت بأن الإعصار من المتوقع أن يضرب الولاية في غضون 24 ساعة، وعليه فإن القنصلية تهيب بالمواطنين الكرام المتواجدين في الولاية بضرورة إتباع ارشادات السلامة، والتواصل مع القنصلية عند الحاجة”.

وكانت القنصلية أصدرت تنبيهًا مماثلاً أمس الثلاثاء، وحثت فيه المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الاعلام، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة.

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تحذير عاجل من قنصلية المملكة في هيوستن بشأن إعصار «إيان»

الكلمات الدلالية:
إعصار إعصار إيان مخاطر إعصار إيان هيوستن

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