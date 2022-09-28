مفاجأة فجرتها «تويتر».. قصة 4 رسائل تغير مسار النزاع مع إيلون ماسك

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فجرت شركة تويتر مفاجأة من العيار الثقيل قد تغير مسار نزاعها مع الملياردير، إيلون ماسك، بشأن عرض الاستحواذ البالغ 44 مليار دولار الذي سحبه ماسك.

وقالت الشركة في بيان إن فريق “إيلون ماسك” القانوني لم يسلم مراسلاته مع الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، جيمس جورمان، قبل المحاكمة.

رسائل إيلون ماسك مع مورجان ستانلي

وفي جلسة استماع، أمس الثلاثاء، طلب محامو “تويتر” من قاضي محكمة ديلاوير تشانسري، كاثالين سانت ماكورميك، معاقبة الملياردير “إيلون ماسك” ومحاميه، بسبب عدم تقديم المراسلات.

من جانبها، قالت القاضية إنها “منزعجة” من الطريقة التي تعامل بها فريق أغنى شخص في العالم مع الرسائل، لكنها قالت إنها ستحكم لاحقًا.

وأصر محامو “تويتر” على استدعاء الرسائل النصية قبل محاكمة 17 أكتوبر في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، والتي ستقرر فيها ماكورميك ما إذا كان “ماسك” لديه أسباب مشروعة للتخلي عن عرضه البالغ 54.20 دولاراً للسهم لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف الفريق القانوني في “تويتر” عن نص أرسله ماسك في مايو إلى مصرفي آخر في مورجان ستانلي يسعى إلى إبطاء الصفقة وتأجيلها، بعد أن ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً في اليوم التالي حول حرب أوكرانيا.

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