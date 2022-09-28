“مايك مومبيو” يُفاجئ الصين بتصريحات صادمة: تايوان مستقلة

تواصل – فريق التحرير:

فاجأ وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الصين بتصريحه أن تايوان ليست بحاجة لإعلان استقلالها لأنها بالفعل دولة مستقلة.

وأوضح بومبيو في خطاب له بمنتدى الأعمال العالمي بتايوان، أنه حان الوقت لإنهاء الشراكة العمياء مع الصين لمصلحة تايوان.

بومبيو: لابد من الاعتراف بتايون دولة ذات سيادة

وحسب صحيفة “ليبرتي تايمز”، فقد ألقى وزير الخارجية الأمريكي، خطابًا أمس في منتدى الأعمال التايواني العالمي، ومن المتوقع أن يلقي، اليوم، كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، مع زيارة العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة بالجزيرة.

وجدد المسؤول الأمريكي مطالبته للولايات المتحدة، بضرورة الاعتراف بالجزيرة كدولة حرة وذات سيادة.

12 طائرة صينية و4 سفن حربية قرب سواحل تايوان

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات في تايوان أنها رصدت تحرك 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها، مع اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

الجيش الأمريكي يحذر الصين من هذا الأمر

وكان الجيش الأمريكي، أكد في وقت سابق أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مبينًا أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

وأوضح أن قواته بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للتصدى للتهديدات والاستفزازات وحماية سيادة الوطن.

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وازدادت حدة التوتر بين الصين وتايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أغسطس الماضي، الجزيرة على رأس وفد أمريكي الجزيرة، ما أثار حفيظة الصين التي ترى أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.