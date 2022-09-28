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حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك
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حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك
٠٩:٢١:٤٧ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن هناك 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حساب المستفيد.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لشخص حذف حسابه ويريد التسجيل مرة أخرى.

خطوات إعادة التسجيل في حساب المواطن

ووجه شاب سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: “حذفت حسابي في برنامج حساب المواطن هل يحق لي التسجيل مرة ثانية؟”.

ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب”.

وأضاف أن هناك 4 خطوات لإعادة التسجيل وهي:

-تسجيل جديد

-تفاصيل الطلب

-تعبئة البيانات

-تقديم الطلب

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو أسبوعين، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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